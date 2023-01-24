Верховный комиссар ООН по делам беженцев побывал в Харькове

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди побывал на Северной Салтовке — этот жилой массив на северо-востоке Харькова больше всего пострадал в результате российских обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов.



«Мы прошлись по дворам Северной Салтовки. Он был поражен теми масштабными разрушениями, которые нанес нам российский агрессор, разрушением детских садов, школ, инфраструктуры и жилых высотных домов», — сообщил Терехов.



Мэр показал верховному комиссару ООН по делам беженцев, какие проводятся восстановительные работы. В частности, удалось отремонтировать 66 домов, и работы не прекращаются.



Терехов также подчеркнул, что уничтоженные дома и разрушения есть во всех девяти районах Харькова, однако на Северной Салтовке они самые масштабные.

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