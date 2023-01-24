Конец «леопардовой блокады»: Германия примет решение по танкам Leopard 2 для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом сообщает Spiegel.



По данным издания, речь идет по крайней мере об одной роте —14 единиц по стандартам НАТО — Leopard 2A6. Немецкие танки должны поступить со складов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов, которые имеет немецкая промышленность.



Решению Берлина, очевидно, предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.



Позже появилось официальное сообщение по теме. Конец «леопардовой блокады» — таким словосочетанием анонсировано на сайте Бундестага рассмотрение вопроса о поставках немецких танков Украине. Отмечается, что тема будет рассмотрена завтра, 25 января, по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДП) заявил после пятничной конференции в «Рамштайне», что среди союзников нет единого мнения относительно передачи танков. Писториус также сказал, что есть веские причины за и против поставки немецких боевых танков.



Украина уже несколько месяцев требует от партнеров танки Leopard 2. В последние несколько недель на Западе усилились опасения, что весной Россия может начать новое наступление. Тогда ВСУ могли бы использовать тяжелые боевые танки в сочетании с более легкими моделями бронетехники, которые уже были обещаны, чтобы отразить атаку или перейти в наступление самим.