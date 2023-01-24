Главные события в оккупации 24 января

Политика



Оккупанты сменили главу оккупационной администрации Мариуполя. Им стал экс-начальник милиции города Олег Моргун.



Экономика



Мариупольские комбинат «Азовсталь» и завод Ильича уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме. Как заявила директорка федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова, это нерентабельно.



Общество



Российская Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна организовать на оккупированных украинских территориях исправительные колонии.



В Бердянске днем взорвался автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай. Женщина находится в больнице. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, она принимала участие в организации «референдума», помогая оккупантам.



Оккупанты откроют два новых контрольно-пропускных пункта на неподконтрольном участке украино-российской границе с Ростовской областью. А также расширят уже имеющийся КПП «Успенка».



Боевые действия



В ходе обстрелов получили ранения три человека в поселке Владимировка под Волновахой, двое сотрудников локомотивного депо в Иловайске. В поселке Александровка под Донецком погиб один человек.



В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.



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