Россия готовится к новой волне агрессии, предупредил Зеленский

Россия готовится к новой волне агрессии, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



«Россия готовится к новой волне агрессии — с теми силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно», — сказал он.



По словам Зеленского, «чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия». «А значит, мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия», - подчеркнул глава государства.



Это необходимо, сказал он, «чтобы настолько, по возможности, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами».