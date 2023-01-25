В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины

В РФначали мобилизовать украинских мужчин, которых ранее депортировали с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Луганская ОВА.

«На территории РФ мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства», - об этом идёт речь в сообщении.

Кроме того россияне продолжают вербовать заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В Краснодаре, по данным Луганской ОВА, активно вербуют таких заключенных в ЧВК «Вагнера», наиболее активно - отбывающих наказание за тяжелые уголовные преступления.

«Тем временем крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами – там пытаются спасти более 600 боевиков», - рассказали в администрации.

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