Путин назвал еще одну цель войны против Украины

Целью войны против Украины, так называемой «спецоперации», является защита России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами, которую транслировали на «Соловьев LIVE».



Путин, обращаясь к демобилизованному студенту, заявил, что он принимал участие в «боевых действиях по защите людей, наших соотечественников».



«Такие люди острее и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях. В Луганске и Донецке, на Донбассе в целом, в Херсоне и Запорожье. Цель — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих наших же исторических территориях», — сказал президент РФ.

Отметим, что это не первая озвученная Путиным цель войны против Украины. Ранее российские власти оправдывали полномасштабное вторжение в Украину необходимостью «демилитаризации», «денацификации», говорили о биолабораториях, борьбе с Западом, «помощи Донбассу» и др.



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