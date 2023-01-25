ВСУ сняли на видео уничтожение колонны армии РФ в районе села Водяное

Морские пехотинцы разбили штурмовую колонну российских оккупационных войск в Донецкой области. Видео удара по армии РФ опубликовала 36-ая бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.



Отмечается, что военная операция проходила в районе села Водяное 15 января.

На видео зафиксирована в частности работа артиллерии, ПТРК «Стугна-П», противотанковой МТ-12 «Рапира» и беспилотников, которые сбрасывали боеприпасы на оккупантов.

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