Путин поддержал идею отправить студенческие стройотряды на оккупированные территории

Российский президент Владимир Путин поддерживает идею по привлечению студенческих стройотрядов для работ на захваченных территориях в Украине. Об этом он заявил на встрече со студентами, которую транслировали на «Соловьев LIVE».



К Путину с вопросом обратился студент, который принимал участие в оформлении мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Он предложил провести на захваченных оккупантами частях Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей — «студенческую стройку».



«Идея хорошая… Конечно, востребованы студотряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня останавливает, чтобы развернуть это широко, — это вопросы безопасности… Ситуация пока сложная на многих территориях», — отметил российский президент.



Ранее Путин назвал еще одну цель войны против Украины. Якобы, это защита России.



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