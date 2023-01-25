Появились подробности обстрела армией РФ Авдеевки

В сети появились фото последствий прилета российских снарядов по дому в Авдеевке Донецкой области. Материал публикую местные Telegram-каналы.
В военной администрации города «Новостям Донбасса» сообщили, что российские войска, ударили по жилому кварталу, скорее всего, из ствольной артиллерии. Информация о пострадавших уточнятся.
В утренней сводке полиции Донецкой области сообщалось, что войска РФ за минувшие сутки нанесли по Авдеевке шестнадцать ударов.
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