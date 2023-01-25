Вопрос о выходе из Бахмута не стоит, ситуация там контролируемая - Генштаб ВСУ

Вопрос о выходе украинских сил из Бахмута Донецкой области не стоит, ситуация там контролируемая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.



«Это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута, в то время, когда там контролируемая ситуация. Удается давать отпор российским оккупантам», - сказал он.



Ковалев добавил, что пока в городе «есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут там оставаться».



Он отметил, что российские оккупанты сейчас бросают все силы на то, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

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