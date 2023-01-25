Главные события в оккупации 25 января

Общество



ЕСПЧ признал дату начала российской оккупации на Донбассе с 11 мая 2014 года.



Российский президент Владимир Путин поддерживает идею по привлечению студенческих стройотрядов для работ на захваченных территориях в Украине.



В Горловке оккупационная администрация угрозами вынуждает местных жителей получить паспорта России.



Кладбище в станице Бакинской Краснодарского края РФ, на котором хоронят убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнера», за два месяца увеличилось в семь раз.



Боевые действия



Украинские войска вышли из города Соледар Бахмутского района Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.



Волонтеры из Великобританиии Кристофер Перри и Эндрю Бегшо погибли в начале января во время интенсивных боев за Соледар между украинскими и российскими войсками при попытке «гуманитарной эвакуации».



Житель поселка Александровки на западной окраине Донецка получил ранение в результате обстрела.



Группировка «ЛНР» заявила об обстреле Рубежного. Утверждается, что под удар попала придорожная гостиница. Не исключено, что в здании гостиницы базировались российские военные, что и стало причиной удара. Украинская сторона информацию пока не комментировала.



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