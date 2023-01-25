Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Главные события в оккупации 25 января

25 января 2023, 23:00

Главные события в оккупации 25 января

Общество

ЕСПЧ признал дату начала российской оккупации на Донбассе с 11 мая 2014 года.

Российский президент Владимир Путин поддерживает идею по привлечению студенческих стройотрядов для работ на захваченных территориях в Украине.

В Горловке оккупационная администрация угрозами вынуждает местных жителей получить паспорта России.

Кладбище в станице Бакинской Краснодарского края РФ, на котором хоронят убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнера», за два месяца увеличилось в семь раз.

Боевые действия

Украинские войска вышли из города Соледар Бахмутского района Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Волонтеры из Великобританиии Кристофер Перри и Эндрю Бегшо погибли в начале января во время интенсивных боев за Соледар между украинскими и российскими войсками при попытке «гуманитарной эвакуации».

Житель поселка Александровки на западной окраине Донецка получил ранение в результате обстрела.

Группировка «ЛНР» заявила об обстреле Рубежного. Утверждается, что под удар попала придорожная гостиница. Не исключено, что в здании гостиницы базировались российские военные, что и стало причиной удара. Украинская сторона информацию пока не комментировала.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главные события в оккупации 25 января
21:41
«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного
20:50
ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ
16:20
В Крыму по ТВ показали выступление Зеленского
15:44
Путин поддержал идею отправить студенческие стройотряды на оккупированные территории
15:15
Горловка полностью обесточена, заявили в «ДНР»
15:03
«ДНР»: Житель Донецка получил ранение в ходе обстрела
12:00
Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
23:32
Главные события в оккупации 24 января
20:40
Россия решила организовать в оккупации исправительные колонии
16:42
В Бердянске взорвался автомобиль
16:15
Прямое попадание снаряда: В поселке под Донецком погиб мужчина
16:14
В пригороде Мариуполя прогремели взрывы и работала система ПВО оккупантов
все новости
23:24
У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ►
23:00
Главные события в оккупации 25 января
22:25
Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом и Угледаром, идут тяжелые бои – Маляр
21:41
«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного
21:36
Россия запустила дроны-камикадзе, сообщил глава Николаевской ОВА Ким
21:31
У США нет подтверждений, что коррупция в Украине затронула иностранную поддержку
20:50
ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ
20:30
США помогут Украине не только танками Abrams – СМИ
19:53
Новые подробности расследования о крушении рейса MH17 расскажут в феврале
19:08
Байден подтвердил передачу Украине 31 танка Abrams
18:37
Росармия атаковала Запорожье: разрушен дом, погибла женщина
18:08
ЕСПЧ признал дату начала российской оккупации на Донбассе
17:39
Ущерб природным ресурсам Украины из-за вторжения России с каждым месяцем растет
17:28
Кладбище ЧВК «Вагнера» за два месяца увеличилось в семь раз — The New York Times
17:16
США произведут для Украины 31 танк Abrams – СМИ
все новости
ВИДЕО
У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ► У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ►
25 января, 23:24
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ► Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
24 января, 22:59
Армия РФ обстреляла Константиновку, ранили чеьверых мирных жителей. Фото: Павел Кириленко Войска РФ обстреляли Константиновку, ранили четверых мирных жителей
24 января, 12:57

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама