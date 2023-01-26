Ночной удар по инфраструктурному объекту в Запорожском районе: Трое погибших и семеро раненых

Запорожская область. Фото: прокуратуры

Российские оккупанты совершили ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Запорожском районе. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.



По данным следствия, 26 января в 03:40 российские военные из ЗРК С-300 нанесли два ракетных удара по объекту критической инфраструктуры. Предварительно, три человека погибли, еще семь ранены. Разрушениям подверглись техническое оборудование и сооружения. После взрыва на территории предприятия произошел пожар, который сейчас ликвидирован.



Около 10:00, во время проведения активных следственных действий и поисково-спасательной операции, на месте происшествия произошел повторный обстрел этого инфраструктурного объекта. По предварительным данным, пострадавших нет.



В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).