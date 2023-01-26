Армия РФ ударила ракетой по зданию сельсовета на Херсонщине, есть погибший

Армия РФ ударила ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета, есть погибший. Фото: Александр Вилкул

Во время ракетной атаки российские войска ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета Херсонской области. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.



Он рассказал, что российским снарядом убит один сотрудник учреждения, мужчина 1969 года рождения.



«Четверо ранены и уже эвакуированы в больницы Кривого Рога. Среди них наш друг – глава ОТГ Кочубеевки Людмила Костюк. Сейчас наши врачи в «тысячке» борются за ее жизнь. Людмила обязательно выдержит», - написал он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские военные уничтожили 47 ракет российской армии запущенных оккупантами.