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Из украинских портов уходит все меньше кораблей с зерном – Минагрополитики

26 января 2023, 22:32

Из украинских портов уходит все меньше кораблей с зерном – Минагрополитики

В течение января из украинских портов выходили по 2-3 корабля в день. Как сообщает Минагрополитики, это один из самых низких показателей за все месяцы существования «зерновой инициативы».

По данным министерства, такой показатель обусловлен искусственным блокированием работы зернового коридора со стороны российских инспекторов.

Сейчас показатель движется в сторону антирекорда.

«Несмотря на это, средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тысяч тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало лишь 2,4 миллиона тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 миллионов тонн», – отчитываются в министерстве.

Пшеницы в январе отправлено 540 тысяч тонн, из них в Африку – 61 тысяча тонн.

Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 миллионов тонн. Доля Африки составляет 2,3 миллиона тонн, Азии – 5,1 миллионов тонн, Европы – 7,5 миллионов тонн, Ближнего Востока – 3,4 миллиона тонн.

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