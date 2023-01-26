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Главные события в оккупации 26 января

26 января 2023, 23:00

Главные события в оккупации 26 января

Общество

На оккупированных территориях Украины 73 медицинских учреждения получают финансирование из украинского бюджета для выплаты зарплат медикам.

В Мариуполе с первого января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, которые не имеют российских паспортов.

Боевые действия

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.

Из-за усиления боевых действий в Донецке стало больше бродячих собак.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что вчера, 25 января, в Кременной и Рубежном из-за взрывов пострадали десятки российских военных. Ранее группировка «ЛНР» сообщила, что по нескольким зданиям в Кременной и Рубежном были нанесены удары с РСЗО HIMARS.

В группировке «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка в Петровском районе Донецка.

Советник главы группировки «ДНР» Игорь Кимаковский сообщил российским СМИ, что оккупационные войска якобы взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, и занимают новые позиции на подступах к городу. Командир батальона «Восток» так называемой «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский заявил, что в ситуации на фронте вблизи Угледара нет «критических изменений».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил бывшего боевика группировки «ДНР», ветерана ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова) на фронт на оккупированную территорию Луганской области.  В ответ Гиркин заявил, что ждет предложений не получил не через СМИ, а через официальных представителей группы.

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