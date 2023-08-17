Украинская ПВО сбила очередной российский вертолет «Аллигатор»

Утром 17 августа украинская ПВО сбила российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении!» — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 14 августа российские войска совершили несколько волн атак ударными беспилотниками и ракетами «Калибр». Все цели были уничтожены украинской ПВО, в том числе ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор.

7 августа Вооруженные силы Украины сбили «Аллигатор» возле села Работино в Запорожской области.