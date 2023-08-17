«Азов» возобновил выполнение задач на фронте

Бригада специального назначения «Азов» возобновила выполнение задач в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил директор департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович.



«Легендарная бригада специального назначения "Азов" возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — сказал он на брифинге в Military Media Center.



По словам Уршаловича, бойцы «Азова» удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике.



В частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину российских войск.

Серебрянское лесничество (или Серебрянский заказник) — местность между Кременной и Белогоровкой, площадью около 110 гектаров.



В начале августа пресс-служба «Азова» опубликовала кадры учения, в которых поучаствовал командир поздразделения Денис Прокопенко (позывной «Редис»).



8 июля Денис Прокопенко и еще четыре командира обороны «Азовстали» вернулись в Украину после того, как почти год находились на территории Турции. После выхода с «Азовстали» в мае 2022 года они некоторое время находились в российском плену.



С сентября 2022 года пятеро украинских командиров по условиям обмена находились в Турции. Предполагалось, что там они пробудут до конца войны.



В Кремле возвращение командиров назвали «нарушением условий имевшихся договоренностей» со стороны Украины и Турции.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передача командиров Украине не повлияла на отношения Анкары с Москвой. «Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», — сказал он.