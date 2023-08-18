Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа

Политика



Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в начале войны российские оккупационные войска зашли в Украину с территории Беларуси. При этом своей ответственности за вторжение российских войск в Украину он не видит.



Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби опроверг информацию о переговорах США по вступлению Украины в НАТО в обмен на окончание войны или территориальные уступки России.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил военнослужащих войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (полк «Азов») старшего сержанта Павла Артеменко и младшего сержанта Антона Романюка к 24 годам тюрьмы.



Общество



Уже около 80% жителей подконтрольной РФ части Луганской области получили российские паспорта, заявила представительница МВД РФ Ирина Волк.



Российские военные комиссары в оккупированном Крыму требуют у родственников погибших солдат деньги за доставку тела, которое якобы находится в местах активных боевых действий и транспортировать его непросто. За доставку родным предлагают заплатить около 100–150 тысяч рублей (около 1000-1500 долларов).



На оккупированной территории Донецкой области в некоторых школах родителей принуждают в обязательном порядке переводить детей на очное обучение, а в других наоборот — руководство школы настаивает на дистанционном.



Боевые действия



В результате обстрелов ранена пожилая жительница поселка Еленовка, пенсионер в Кировском районе Донецка и сотрудник шахты имени А. А. Скочинского.

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