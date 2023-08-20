«ДНР»: В Ясиноватой в ходе обстрел погиб мужчина, ранены четыре человека

В ходе обстрела мужчина погиб в Ясиноватой, еще четыре человека получили ранения. Об этом сегодня заявили в «СЦКК ДНР».



Там отметили, что ранения получили женщины 1961 и 1963 годов рождения, мужчина 1959 года рождения, персональные данные еще одного пострадавшего устанавливаются. Повреждены 12 домов, газопровод, без электроснабжения остались свыше 5000 абонентов.



Кроме того, как сообщили диспетчерской службе администрации Волновахского района, в результате обстрела Ольгинки ранена женщина 1971 года рождения.