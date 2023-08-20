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Дания предоставит Украинке 19 истребителей F-16

20 августа 2023, 19:16

Дания предоставит Украинке 19 истребителей F-16

Премьер-министерка Дании Метте Фредериксен объявила о предоставлении Украине 19 истребителей F-16. Об этом она сообщила в Копенгагене после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 Е-16 истребителей в Украине. Вместе с Нидерландами мы первая страна, которая может сделать серьезное, незыблемое обязательство предоставить истребители. И надеюсь, что другие страны будут следовать этому примеру», — сказала она.

По ее словам, «мы надеемся и верим, что датские истребители помогут защитить ваше небо, защитить украинский народ и помочь Украине вернуть себе земли, которые по праву вам принадлежат».

«Господин Зеленский, пожалуйста, примите этот подарок как признак того, что датчане поддерживают вас в вашей борьбе за свободу. Мы на вашей стороне как сейчас, так и в будущем».

Ранее сегодня Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

Недавно США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

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