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Россия ночью ударила по Днепру: есть пострадавшие

24 августа 2023, 08:40

Россия ночью ударила по Днепру: есть пострадавшие

В Днепре в результате ночного обстрела пострадали семь человек. Фото: Сергей Лысак В Днепре в результате ночного обстрела пострадали семь человек. Фото: Сергей Лысак

Оккупационные войска РФ сегодня ночью, 24 августа, ударили по Днепру, попав в транспортный объект. В результате ночного обстрела пострадали семь человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, россияне ударили по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования «Восток», однако было попадание в транспортный объект, есть пострадавшие.

«Есть и попадание. Разрушений испытал транспортный объект. Пострадали 7 человек — трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — рассказал Лысак.

Повреждены также с десяток объектов. В частности, банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще — два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты убили одного человека, ранили — четырех. 

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