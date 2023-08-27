Есть идея похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте — прокремлевский политолог Марков

Российские пропагандисты, комментируя гибель руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, настаивают на том, что их смерть обязана принести какой-то смысл. Так кремлевский пропагандист Сергей Марков заявил, что сегодня необходимо укрепить связь власти с народом, предложив похоронить их в Бахмуте.



«Идея похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте, который стал местом пика их славы — послужит силе России. И укрепляет связь власти и народа. Но сложно сделать. И кто-то ответственность должен взять на себя», — написал Марков в своем телеграм-канале.



По словам пропагандиста, идея похоронить Пригожина в Санкт-Петербурге, как этого хочет его семья — послужит традиционным ценностям, но в то же время ослабит связь власти с народом. С другой стороны, согласно британской разведке, Пригожин является героем России, что требует официальную похоронную процессию с почестями.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что экспертиза подтвердила смерть Пригожина и Уткина, а в Симферополе уже появился стихийный мемориал ЧВК «Вагнер».