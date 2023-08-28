По факту коллаборационной деятельности будут судить экс-полицейского Мариуполя

Прокуроры Мариупольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Специальным досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года мужчина, имея более 20-летний опыт работы в правоохранительных органах Украины и будучи вольнонаемным работником Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области, не выполнил приказ руководства по эвакуации и остался в оккупированном городе», — идет речь в сообщении.

В июне 2022 года, по данным правоохранителей, он изъявил желание сотрудничать с представителями группировки «ДНР» и добровольно занял псевдодолжность в незаконно созданном «Мариупольском городском отделе государственной службы вневедомственной охраны УДСПО».

Отмечается, что после принятия присяги на верность «прокремлевскому режиму, который разрушил город и убил сотни граждан», так называемый правоохранитель выполняет возложенные на него обязанности.

«В частности, по приказу руководства он обеспечивает реагирование на срабатывание охранно-пожарной и тревожной сигнализаций, установленных оккупантами на важных для них объектах», — рассказали прокуроры.

Обвиняемый находится за пределами подконтрольной правительству Украины территории, потому судить его будут заочно.

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