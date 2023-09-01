Фото: Telegram / Херсонская ОВА

В Херсонскую область удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.



«Этому событию предшествовала кропотливая работа многих служб. Это Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие», — сказано в сообщении.



Отмечается, что возвращены дети, которых россияне нелегально удерживали на временно оккупированных территориях Херсонской области. Среди них 6 детей, которые лишены родительской опеки. У пятерых — есть семьи. Самому старшему ребенку 16 лет, младшему — 2 года.