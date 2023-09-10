На захваченных территориях подростам без паспорта РФ не допустят к спортивным секциям — ЦНС

На оккупированных территориях подросткам без паспорта РФ не разрешают записываться в спортивные секции. Фото: соцсети

Несмотря на провал паспортизации в Луганской области, оккупанты продолжают агитировать местное население захваченных территорий получить паспорт РФ. В частности, ставят условия подросткам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Россияне давят на детей, чтобы те получали красную макулатуру и угрожают отказать им в занятии спортом в противном случае», — говорится в сообщении.

Так, по новым правилам подростки, которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спорта в СДЮШОР.

Оккупанты мотивируют это тем, что без паспорта РФ спортсмены не могут заявить о себе на соревнованиях.

Напомним, в медучреждениях оккупированного Мариуполя невозможно получить медикаменты, если у пациента нет паспорта Российской Федерации.