Командующий Воздушных сил намекнул на нехватку ракет Taurus на украинских истребителях

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что удар по кораблю и подводной лодке Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетами западного производства. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



По словам Олещука, британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты «отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой"».



«Докладываю! В авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp — под правое. Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта!» — отметил командующий ВС.



Олещук добавил, что под крыльями украинских бомбардировщиков «найдется место и для немецкого Taurus. Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще более эффективно».

Ранее командующий ВС намекнул на использование Storm Shadow при ударе по Севастополю.