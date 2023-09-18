Жители Донецка заметила над городом беспилотник

Во временно захваченном Россией Донецке сегодня вечером, 18 сентября, был замечен беспилотный летательный аппарат. Оккупационные власти пока не комментируют этот инцидент. Об этом сообщает Типичный Донецк.



«Над Донецком сейчас», — говорится в подписи к видео.



Напомним, что сегодня днем был нанесен удар по зданию «администрации» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Здание расположено на бульваре Пушкина, 7б в центре города. Чуть позже сам Пушилин вышел на связь, отметив, что погибших и раненых нет.