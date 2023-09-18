Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Жители Донецка заметила над городом беспилотник

18 сентября 2023, 20:57

Жители Донецка заметила над городом беспилотник

Во временно захваченном Россией Донецке сегодня вечером, 18 сентября, был замечен беспилотный летательный аппарат. Оккупационные власти пока не комментируют этот инцидент. Об этом сообщает Типичный Донецк.

«Над Донецком сейчас», — говорится в подписи к видео.

Напомним, что сегодня днем был нанесен удар по зданию «администрации» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. Здание расположено на бульваре Пушкина, 7б в центре города. Чуть позже сам Пушилин вышел на связь, отметив, что погибших и раненых нет.

ТЕГИ

Места
Донецк
События
беспилотник

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:57
Жители Донецка заметила над городом беспилотник
17:49
Оккупанты ударили по Авдеевке и Торецку: есть погибшие и раненый, много разрушений
17:23
С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей
15:03
В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города
12:40
В Донецке сообщают о взрывах и столбе дыма в Киевском районе
10:42
41 тысячу сообщений о поврежденном и разрушенном имуществе подали жители Луганской области
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 сентября
22:33
Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин может стать «сенатором» от Запорожской области
19:31
В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к WhatsApp — мэр
18:34
«ЛНР» обвинила луганчанина в «госизмене» и лишила свободы на 17 лет
17:57
В Клещеевке Донецкой области ведутся активные бои
17:30
«ДНР»: В результате атаки на Донецк пострадал мужчина, есть разрушения
13:29
Луганская область: ВСУ остановили попытку оккупантов массированным штурмом захватить часть территорий
00:05
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 сентября
22:48
«ДНР»: Семь человек погибли в результате обстрела Светлодарска
16:32
Европейские эксперты обнаружили более 30 фальшивых «наблюдателей» на «выборах» в оккупации
16:00
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли шесть мирных жителей
14:35
В больницах Мариуполя нет ни одного детского отделения — горсовет
11:53
«Суд ДНР» приговорил «азовца» к 26 годам колонии
11:51
РФ распространяет в оккупации ложную информацию о так называемых «выборах» — Маляр
все новости
21:59
ВСУ на Бахмутском направлении поразили российскую технику на 6,5 млн долларов
21:22
«ДНР»: засудили к пожизненному заключению украинского военнослужащего
20:57
Жители Донецка заметила над городом беспилотник
20:34
Перешли на сторону РФ. Священника и экс-регионала будут судить за коллаборационизм
20:11
Россияне вечером ударили по Херсону: пострадал мужчина
19:17
Армия РФ из минометов атаковала Торское: есть жертва
18:57
Сдавал места расположения ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам
18:45
Удар по рынку Константиновки: СБУ еще выясняет, из какого оружия был обстрел
17:49
Оккупанты ударили по Авдеевке и Торецку: есть погибшие и раненый, много разрушений
17:23
С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей
17:17
Крупнейший производитель бумаги ушел из России
16:20
Сырский подтвердил разгром нескольких бригад ВС РФ в боях на Бахмутском направлении
15:40
Восьмерым задержанным коллаборантам из Луганской и Донецкой областей грозит пожизненное
15:03
В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города
14:22
Появились фото подлодки «Ростов-на-Дону» — по Украине бить она больше не сможет
13:43
К 9 годам заключения заочно приговорен так называемый «ямпольский поселковый голова»
13:42
Суд в ООН: РФ заявила, что дело не относится к юрисдикции Международного суда в Гааге
13:24
Электроэнергии украинских станций должно хватить для обеспечения потребностей граждан
12:52
На Запорожское направление РФ перебрасывает дополнительную технику
12:52
На Лимано-Купянском направлении наблюдается затишье — ВСУ
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка под обстрелом, повреждена «администрация главы ДНР» В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города
18 сентября, 15:03
«Ростов-на-Дону» после ударов ракетами. Фото: telegram «Новости Донбасса» Появились фото подлодки «Ростов-на-Дону» — по Украине бить она больше не сможет
18 сентября, 14:22
Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ► Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►
14 сентября, 21:47
Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ► Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ►
14 сентября, 20:40
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ► Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
14 сентября, 18:35
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама