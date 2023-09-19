Группировка «ДНР» повышает кварплату на захваченной РФ территории востока Украины почти в 3 раза

В группировке «ДНР» предложено поэтапное повышение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Данные об этом есть в «постановлении» так называемого в РФ «правительства республики».

«Так как структура многоквартирного жилищного фонда по годам возведения на территории ДНР в наибольшей степени сопоставима с таким фондом в Республике Крым, ППК ФРТ предлагает в качестве целевого показателя размера платы за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах определить 18,0 руб./кв. м в месяц», — сказано в сообщении группировки, отмечается, что это — средний размер квартплаты.



Так называемая «ДНР» якобы планирует капитальные ремонты, которые будут включать ремонты крыш и фасадов, внутридомовых инженерных систем, при необходимости — замену лифтов и за эти работы с 2025 года группировкой предлагается установить минимальный размер взноса с населения, который будет поэтапно повышаться в течение пяти лет, до 2029 года, — с 1,4 до 7 руб. за кв. метр.

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