Обстреливал украинские позиции: к 12 годам тюрьмы приговорили боевика «ДНР»

Уроженец Донецка приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Он в 2014 году вступил в «ополчение ДНР» на должность стрелка. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.



Отмечается, что в ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным «Дядя Петя» назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который располагался в городе Торез. В этом подразделении осужденный 5 лет командовал ведением прицельного огня гаубичной батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для осуществления обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.



В прокуратуре рассказали, что боевик обстреливал позиции украинских военных с территории оккупированного Красного Луча, Индустрии Луганской области и Кировска, Углегорска и пгт Ольховатки в Донецкой области.



В декабре 2019 года осужденный по собственному желанию уволился со «службы», однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.



«Задержали «дядю Петю» в апреле 2023 года в селе Опытном во время боевого столкновения с украинскими защитниками», — говорится в сообщении.



Напомним, женщина из Словянска сдавала оккупантам позиции ВСУ.