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Взрыв в Курсе в день города. Дроны атаковали два объекта

24 сентября 2023, 18:11

Взрыв в Курсе в день города. Дроны атаковали два объекта

Украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске. Также дрон атаковал еще один объект. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Минобороны.

Так, по данным источников, произошла еще одна атака, в результате которой есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле местного аэродрома.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что из-за атаки отменяется праздничный салют ко Дню города.

«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», — написал он в Telegram.

Сегодня утром в российском Курске раздался взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.

Telegram-канал ASTRA, пишет, что «админзданием» оказалось здание ФСБ РФ.

Стоит отметить, что сегодня в Курске отмечают день города.

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