Россияне сбросили на Херсон 2 авиабомбы, травмирована женщина

Росармия сбросили две авиабомбы на Херсон: одна попала по промзоне в Днепровском районе, другая — по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. В результате попадания в предприятие есть раненая. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



Ранение получила 49-летняя охранница, находившаяся на территории предприятия. У нее легкие повреждения. Женщине оказали помощь на месте.



Утром 24 сентября российские оккупационные войска совершили артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона, в результате чего пострадали четверо гражданских. Перед этим российские войска нанесли два удара по Херсонской области: в городе Берислав погибла женщина и пострадали три человека, а в селе Львово погиб пожилой мужчина.