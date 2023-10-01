В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе уничтожили последний мурал, который нарисовали еще до полномасштабного вторжения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Стенопись, которая украшала один из домов в Мариуполе, имела название — «На встречу счастью». На нем была изображена женщина с пустой клеткой. Героиня мурала является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь.
«Вот оно — Россия. Никаких прав. Никакого уважения. Никакого проявления современного искусства. Варвары 21 века продолжают уничтожать наш город своими грязными руками», — написал Андрющенко.
Напомним, оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки.