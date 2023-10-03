В течение дня, 3 октября, оккупанты обстреливали Авдеевке и Ильиновку Донецкой области. Ранены двое мужчин и две женщины. Об этом сообщили в Донецкой прокуратуре.



По данным следствия, утром 3 октября 2023 года российская армия осуществила танковый обстрел Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.



Оккупанты также нанесли удар по Ильиновке Краматорского района, вероятно, с использованием КАБ-500. Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы.



Кроме того, повреждены огнем и уничтожено взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.

Напомним, 3 октября российская армия атаковала Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов пострадавших нет.