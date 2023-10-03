По Крыму ударили крылатой ракетой «Нептун»

Сегодня вечером, 3 октября, около 20.30 в сторону временно оккупированного Крымского полуострова была запущена противокорабельная ракета «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В военном ведомстве утверждают, что ракета направлялась по объектам на полуострове и позже была уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря средствами ПВО.



В Крымских пабликах также пишут о том, что в Севастополе упали части БПЛА, и звучит сигнал воздушной тревоги.



Напомним, что атаку на штаб Черноморского флота РФ вместе с Воздушными силами Украины готовили Сил специальных операций, дав название спецоперации «Крабовая ловушка».