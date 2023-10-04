С апреля в безопасные регионы Украины перемещено более 800 детей — Минреинтеграции

Из оккупированных территорий Украины вывезли 856 детей в рамках принудительной эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Речь идет об обязательной эвакуации детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями. Такая эвакуация была объявлена из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей», — говорится в сообщении.



В частности, из 34 населенных пунктов Донецкой области в безопасные регионы эвакуированы 524 ребенка с сопровождающими. Соответствующие мероприятия проводятся с апреля текущего года.



На Харьковщине в этом году уже было проведено две обязательные эвакуации принудительным способом детей с их родителями. В апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района было эвакуировано 79 детей. Кроме того, в июле-августе из города Волчанск и 9 сел Волчанской городской территориальной громады Чугуевского района было перемещено 194 ребенка.



В августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района Запорожской области было эвакуировано 59 детей с сопровождающими лицами.



Напомним, полицейские вывезли трое детей и мать из прифронтового Нью-Йорка, который ежедневно атакуют оккупанты.