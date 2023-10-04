За трое суток в плен сдались более 20 российских оккупантов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении за трое суток в плен сдались более 20 российских оккупантов. Об этом сообщил командующий группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.



«За прошедшие сутки захватчики нанесли 21 авиационный удар, провели 26 боевых столкновений и совершили 732 артиллерийских обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1194 огневых задачи», — написал он.



По его словам, за последние сутки потери ВС РФ составили 251 человека, в частности, в плен сдались 8 оккупантов.



Кроме того, уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, 6 артиллерийских систем, 2 БпЛА, 7 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов. Также уничтожено 2 склада боеприпасов оккупантов.



Напомним, 28 сентября российские силы ПВО, скорее всего, сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С ФЛАНКЕР М над Токмаком, примерно в 20 км от нынешней линии фронта.