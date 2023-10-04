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Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября

04 октября 2023, 23:21

Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября

Общество

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в своем последнем докладе заявило, что трагедия в колонии в Еленовке произошла не в результате запуска украинскими вооруженными силами ракеты HIMARS.

Во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области оккупанты планируют выделить 119 участков под строительство жилья. Квартиры в построенных домах будут продавать в ипотеку.

Мелитополь превратился в самую большую тюрьму в Европе, где россияне похищают и пытают сотни местных жителей, а также в центр партизанского сопротивления. Как устроена система похищений, пыток и террора в центре украинского партизанского сопротивления — рассказали люди, которым удалось выбраться живыми из мелитопольских пыточных камер. Об этом на видео.

Боевые действия

Украинские военные продолжают свое наступление возле села Работино Запорожской области. Там они продвинулись на расстояние до 600 метров.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало кадры вылазки украинских спецназовцев в Крым минувшей ночью. Спикер ГУР Андрей Юсов сообщил, что произошел бой с российскими военными, есть много погибших и раненых среди личного состава россиян. В ФСБ РФ заявили о взятии в плен одного из украинских бойцов, который участвовал в ночном рейде в Крым.

В группировке «ДНР» заявили о ранении двух мужчин 1955 и 1960 годов рождения -  в поселке Горняк у железнодорожного переезда в Донецке.

Новости Донбасса в видеоформате:

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