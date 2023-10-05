Оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 октября, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атаки один гражданский погиб, также известно о трех раненых. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 4 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Красногоровке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1730 людей, еще 4208 жителей получили ранения.



Напомним, войска России ударили из комплекса С-300 по территории предприятия в Селидовской общине, в результате чего, ранения получили три человека.