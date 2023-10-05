Армия РФ ударила дважды по Шаховской громаде Донецкой области: попали по окрестностям сел

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российская армия продолжает атаковать Донецкую область, известно, что за минувшие сутки обстреляла Шаховскую громаду. Предварительно, без пострадавших. Об этом сообщил и.о главы Донецкой области Игорь Мороз.



«Накануне россияне нанесли два ракетных удара по Шаховской громаде — попали по окрестностям Золотого Колодезя и Кучеревого Яра, без жертв», — написал он.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении 1 человек погиб в Красногоровке и 1 человек ранен в Авдеевке.



На Горловском направлении многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке ранен 1 человек и повреждены 17 домов. Также есть 1 раненый в Пивничном и 1 поврежденный дом в Нелиповке. В Часовоярской громаде повреждено 9 домов. Еще 1 дом поврежден в Иванополье Константиновской громады. В Дружковской громаде повреждены 4 дома в Райском и 1 в Новогригорьевке.



На Лисичанском направлении в Северске повреждены 2 дома, в Лиманской громаде зафиксировано 23 обстрела.



Напомним, в результате атаки на Донецкую область один гражданский погиб, также известно о трех раненых.