Более 50 человек погибли в результате удара по кафе и магазину в селе на Харьковщине

Российские войска сегодня днем обстряляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего уже 51 человек погиб. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Среди погибших шестилетний мальчик.
Семь человек получили ранения. Среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как среднюю тяжесть. Один из раненых скончался в больнице.
По предварительным выводам правоохранителей, войска РФ ударили по кафе ракетой «Искандер».
В момент удара в кафе проходил поминальный обед из-за смерти местного жителя, именно поэтому там собралось такое большое количество людей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.
В селе проживало около 330 человек.
На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский.
«Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт», — написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что «террористам — ответим. Совершенно справедливо. И мощно».