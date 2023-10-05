Более 50 человек погибли в результате удара по кафе и магазину в селе на Харьковщине

Последствия обстрела в селе Гроза. Фото: ОВА

Российские войска сегодня днем обстряляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего уже 51 человек погиб. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Среди погибших шестилетний мальчик.



Семь человек получили ранения. Среди раненых шесть женщин, большинство которых старше 50 лет, и 55-летний мужчина. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших медики оценивают как среднюю тяжесть. Один из раненых скончался в больнице.



По предварительным выводам правоохранителей, войска РФ ударили по кафе ракетой «Искандер».



В момент удара в кафе проходил поминальный обед из-за смерти местного жителя, именно поэтому там собралось такое большое количество людей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона.



В селе проживало около 330 человек.

На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский.



«Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт», — написал он в своем телеграм-канале.



Он добавил, что «террористам — ответим. Совершенно справедливо. И мощно».