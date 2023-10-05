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В кафе в селе Гроза, по которому попали россияне, поминали военного — прокуратура

05 октября 2023, 19:40

В кафе в селе Гроза, по которому попали россияне, поминали военного — прокуратура

В кафе в селе Гроза Харьковской области, по которому россияне ударили ракетой 5 октября, проходили поминки по военному, в самом заведении были только гражданские — половина села. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире «Донбасс. Реалии».

«Настолько сильный удар, что пол и возраст подростка под вопросом. Почти половина села была убита одним попаданием», — заявил Чубенко.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что есть подозрение, что ракету могли «навести». По его словам, не исключено, что это мог сделать кто-нибудь из местных.

«Удар был настолько точным — а это небольшое помещение, чтобы в него так точно попасть», — объяснил Клименко.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 18 часов из-под завалов извлекли уже 58 человек, из них 51 — погиб.

Российские оккупанты атаковали кафе-магазин в селе Гроза Харьковской области около 13:15. Во время обстрела в заведении проходили поминки по умершему односельчанину. Всего на территории заведения находились около 60 человек.

«В селе Гроза проживало 330 жителей, как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде», — рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По предварительным выводам, оккупанты ударили ракетой «Искандер».

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