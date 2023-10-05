Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 октября

Боевые действия



Российские оккупанты атаковали кафе-магазин в селе Гроза Харьковской области. Во время обстрела в заведении проходили поминки по умершему односельчанину. Всего на территории заведения находились около 60 человек. По предварительным выводам, оккупанты ударили ракетой «Искандер». По состоянию на 18 часов из-под завалов извлекли уже 58 человек, из них 51 — погиб.



В ходе обстрелов в оккупированной Горловке погибли два человека, еще девять ранены. Кроме этого, четверо детей были ранены в результате детонации кассетного боеприпаса, один из них скончался от полученных травм.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. Военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максима Чернушенко обвиняют в «убийстве жителя Мариуполя». Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.



Общество



На захваченной РФ территории Донецкой области не хватает 1 до 1,5 тысяч учителей, это порядка 6%. Нужны учителя начальных классов, иностранного языка, физики, химии, биологии и математики. Проблему решают путем внутреннего совмещения.



В группировке «ЛНР» заявили, что в захваченном РФ городе Попасная Луганской области проживают 200 человек, в том числе 10 детей. Дети учатся в школе в соседнем Первомайске. Она также отметила, что во время боев в городе было разрушено 96% зданий.



Оккупационная администрация Рубежного сообщила о продлении пропускного режима въезда в город до 31 декабря и новом графике комендантского часа, который начнет действовать с 9 октября – с 19:00 до 06:00.

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