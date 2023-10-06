Войска РФ дважды ударили по Харькову: Погиб ребенок, 25 пострадавших

Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети

Российские войска сегодня рано утром, 6 октября, дважды ударили по Харькову. Есть попадания в Киевском и Основянском районах города. Девять людей получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



По его словам, экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий.



«В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились 9 гражданских, среди пострадавших — ребенок 11 месяцев», — написал он.



Спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий.



Обновлено (08:50). Под завалами обнаружили тело погибшего мальчика 10 лет, уточнил Синегубов.



Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок.



Обновлено (10:05). В Харькове пострадали не менее 25 человек, сообщает Харьковская областная прокуратура.



По предварительным данным, удар был нанесен войсками РФ двумя ракетами типа «Искандер».



Напомним, российские войска 5 октября днем обстряляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, более 50 людей погибли.