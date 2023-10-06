Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►

Торецк — прифронтовой город на территории Донбасса, почти каждый день российские оккупационные войска обстреливают мирных жителей. Люди живут в катастрофических условиях без воды и нуждаются в помощи. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



Уже почти два года в городе отсутствует водоснабжение. Из-за интенсивных обстрелов подача воды остановилась с марта 2022 года.



Елизавета — жительница Торецкая, говорит, что российские войска не дают режима тишины, чтобы отремонтировать водопровод. Из-за того, что вблизи населенного пункта нет больших запасов артезианской воды, бурение скважин не решает проблему местных жителей.



«Техническую мы покупаем. По гривне. Один литр — гривна. А когда дождь, мы рады, мы стираем, моем голову, это если бы вы знали только. В большинстве своем здесь живут шахтеры, которые платили налоги, я работала в банке. Я всю жизнь уплачивала налоги на нашу Украину. Я радуюсь, когда в Украине что-то строится, я всегда радовалась, и сейчас радуюсь. И никто не хочет в Россию. Если бы мы хотели, давно бы поехали. О чем речь, ребята, какая Россия?!» — рассказывает Елизавета.



Волонтеры привозят в город питьевую воду дважды в неделю. Для того чтобы каждый получил воду, и никто не был, обделен среди местных жителей, разработан график, кто и когда приходит.



В частности, в этом году многие жители прифронтовых городов жалуются на нашествие мышей. Такую же проблему озвучивали и в Часовом Яру, о ней рассказывали жители Славянска, а теперь и Торецкая. Как говоріт Анна, раньше они тоже были, но не такое нашествие.



Людям в Торецке приходится готовить яд для грызунов, как и корм для животных. В магазины привозят и купить его в городе можно, но здесь остаются преимущественно пенсионеры, денег на все не хватает, львиную долю отдают за лекарства. Тем более что война принесла постоянный стресс и обострение хронических заболеваний.