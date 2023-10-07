Россияне обстреляли Донецкую область: один человек ранен

За прошедшие сутки, 6 октября 2023 года, российские военные ранили одного жителя Донбасса — в Миньковке. Об этом сообщает исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, общее количество жертв по области составляет 1730 - убитыми и 4211 - ранеными. Количество жертв указано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, российская армия за минувшие сутки, 5 октября, обстреливала Донецкую область. В результате атаки два жители получили ранения.





