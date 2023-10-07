Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами «Оникс»

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

Ночью, 7 октября, войска РФ атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпущенными из берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили Силы обороны Юга.



Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

По уточненной информации, четыре человека обратились к медикам с легкими травмами от битого стекла в результате повреждений взрывной волной. Всем предоставлена квалифицированная помощь на месте, без госпитализации.

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

Атака РФ на Одесскую область. Фото: Силы обороны Юга

Напомним, российские войска рано утром, 6 октября, дважды ударили по Харькову. Есть попадания в Киевском и Основянском районах города.