Оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиабомбу, есть разрушения

Россияне обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

В субботу вечером, 7 октября, российские военнослужащие атаковали Нью-Йорк Донецкой области, сбросив на поселок авиационную бомбу «ФАБ-250». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, а также полиция Донецкой области.



«На Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу «ФАБ-250», повредили 4 дома», — написал он.

Так, по словам Мороза, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар — без жертв.

На Горловском направлении 1 дом поврежден в Часовоярской громаде. Утром под удар «Искандерами» попала Константиновка: ранены 4 человека, повреждены 19 частных домов, 10 многоэтажек, котельная, газопровод и линия электропередач.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Дроновке Северской громады. Враг 7 раз обстрелял Торское и Заречное Лиманской громады — без жертв.

Напомним, оккупанты ударили по Константиовке утром 8 октября.