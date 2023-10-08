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Россияне ударили вблизи церкви в Херсоне: ранены три человека

08 октября 2023, 14:19

Россияне ударили вблизи церкви в Херсоне: ранены три человека

Российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрелов пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

«В Херсоне попадание было вблизи церкви. Ранены три человека. Это две женщины 82 лет и 74-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших легкие травмы.

Кроме того, военные РФ ударили по Бериславу Херсонской области, травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонской области, а именно Новокаховского и Каховского муниципального округа, россияне проводят вербовку местного населения, чтобы восполнить ряды армии РФ.

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