Россияне ударили вблизи церкви в Херсоне: ранены три человека

Российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрелов пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«В Херсоне попадание было вблизи церкви. Ранены три человека. Это две женщины 82 лет и 74-летняя женщина», — говорится в сообщении.



Отмечается, что у пострадавших легкие травмы.



Кроме того, военные РФ ударили по Бериславу Херсонской области, травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.



Напомним, на временно оккупированной части Херсонской области, а именно Новокаховского и Каховского муниципального округа, россияне проводят вербовку местного населения, чтобы восполнить ряды армии РФ.