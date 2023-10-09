Военные РФ убили одного и ранили четырех гражданских в Донецкой области

По данным следствия, 9 октября 2023 года, армия государства-агрессора в очередной раз атаковала населенные пункты в Донецкой области. Утром российские военные, вероятно, из артиллерии атаковали с. Константиновка Покровского района, в результате чего погиб 52-летний местный житель. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Кроме того, в 13:00 оккупанты попали в частный сектор г. Авдеевки. От попадания снарядов по одной из улиц получили осколочные ранения двое соседей в возрасте 46 и 55 лет. Им предоставлена квалифицированная медицинская помощь.



Уже к вечеру 9 октября войска государства-агрессора обстреляли с. Елизаветовка Покровского района, где получили ранения 19-летняя девушка и мужчина 33 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).