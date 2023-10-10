СБУ задержала агентов ФСБ в Запорожье. «Охотились» на ПВО и передавали данные оккупантам

СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ. Фото: Служба безопасности

Служба безопасности Украины задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали оккупантам установочные данные. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«По данным следствия, вражескими пособницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ. Во время обысков у обеих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации», - говорится в сообщении.



Одна из фигуранток пыталась выявить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она «сливала» в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их боевых побратимов, которые воюют на передовой.



Кроме этого, российская агентка записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем отправляла оккупантам соответствующие аудиофайлы.

В СБ отметили, что другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.



За каждое выполненное задание российская спецслужба присылала на банковские карточки своих агенток до 6 тысяч гривен.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Напомним, в Донецкой области будут судить жительницу Горняка, которая обманула граждан более чем на 950 тысяч гривен.